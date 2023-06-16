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16 июня, 17:09

Суд в Гааге вынесет решение по делу "Украина против России" в январе 2024 года

Решение Международного суда ООН в Гааге по делу "Украина против России" ожидается 29 января 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вынесение судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Заявления киевских представителей, прозвучавшие в рамках слушания по делу "Украина против России", дипломат назвала "показательным балаганом".

"С высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность", — заметила Захарова.

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Ранее политолог Мартынов раскрыл, как Лондон блокировкой трансляции в ООН пытается скрыть зверства ВСУ, которые британские дипломаты и их начальники в МИД и MI6 вполне себе точно представляют, одобряют и контролируют.

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Getty Images / Frank van Beek

Ирина Фальке
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