Суд в Гааге вынесет решение по делу "Украина против России" в январе 2024 года

Решение Международного суда ООН в Гааге по делу "Украина против России" ожидается 29 января 2024 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вынесение судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Заявления киевских представителей, прозвучавшие в рамках слушания по делу "Украина против России", дипломат назвала "показательным балаганом".

"С высокой трибуны представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность", — заметила Захарова.