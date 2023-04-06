Политолог раскрыл, как Лондон блокировкой трансляции в ООН пытается скрыть зверства ВСУ

Зверства, которые учиняют украинские силовики и нацбаты в зоне СВО, одобряются и контролируются в Лондоне. Именно поэтому британский постпред в ООН заблокировал трансляцию выступления российского детского омбудсмена Львовой-Беловой на сайте международной организации. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов.

По его словам, в своём выступлении на организованной Россией неформальной встрече Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей Львова-Белова так или иначе затронула бы вопрос зверств украинских военных по отношению к мирным гражданам.

"Сто процентов британские дипломаты и их начальники в МИД и MI6 вполне себе точно представляют, что творили (и творят) эти черти на подконтрольных территориях с мирным населением. Особенно там, где участки переходят под их контроль снова. Не представлять масштаба зверств ВСУ и нацбатов они не могут, поскольку сценарии этого триллера пишутся и утверждаются именно в Лондоне", — написал Мартынов в телеграм-канале.

По словам политолога, блокировка трансляции российского выступления — это истеричная попытка сузить аудиторию правды, однако, учитывая объём информации, поступающий сегодня из зоны СВО, скрыть правду весьма затруднительно. К этим же попыткам относится и недавнее обвинение Международного уголовного суда в адрес Львовой-Беловой, добавил эксперт.