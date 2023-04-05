ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 19:20

Небезня назвал позором уход западных дипломатов во время речи Львовой-Беловой

Уход делегаций ряда западных стран из зала Совбеза ООН во время речи уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой является позором, заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Я видел, что те же делегации снова спешно "эвакуировались" из комнаты. Надеюсь, что это не была эвакуация по причине ЧС. В любом случае желаем им всего наилучшего и молимся за них... Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по формуле Аррии. Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны", сказал он, уточнив, что российская сторона "запомнит это".

Лондон заблокировал трансляцию неформальной встречи СБ ООН по детям с Украины

Лондон заблокировал трансляцию неформальной встречи СБ ООН по детям с Украины

Ранее Россия организовала встречу в СБ ООН по теме "Дети и вооруженный конфликт: украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта". В процессе мероприятия периодически выступала Мария Львова-Белова, в ходе выступления которой делегаты из Британии, США, Албании, Мальты покидали помещение.

Как сообщало постпредство РФ при организации, целью встречи является информирование членов СБ ООН о ситуации с несовершеннолетними и предпринятых мерах по их эвакуации. Также было заявлено о выступлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой. Трансляция велась в телеграм-канале зампостпреда Дмитрия Полянского.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Матвей Константинов
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