Небезня назвал позором уход западных дипломатов во время речи Львовой-Беловой

"Я видел, что те же делегации снова спешно "эвакуировались" из комнаты. Надеюсь, что это не была эвакуация по причине ЧС. В любом случае желаем им всего наилучшего и молимся за них... Но шутки в сторону. Эти делегации создали исторический случай для заседаний по формуле Аррии. Мы считаем произошедшее сегодня полным позором с их стороны", — сказал он, уточнив, что российская сторона "запомнит это".