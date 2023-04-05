Заблокированная Лондоном трансляция встречи СБ ООН будет идти в Telegram-канале Полянского
Полянский: Трансляция встречи СБ ООН будет вестись в Telegram-канале
Трансляция организованной Россией неформальной встречи Совбеза ООН по теме эвакуированных с Украины детей будет вестись в телеграм-канале первого заместителя постпреда РФ Дмитрия Полянского.
"С учётом сложившейся ситуации трансляция совбезовской "формулы Арриа" с участием Марии Львовой-Беловой на русском языке будет вестись на этом телеграм-канале", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что начало запланировано на 5 апреля в 17:00 по Москве.
Дипломат добавил, что сразу по завершении на канале будет размещена запись заседания.
Ранее Лайф рассказывал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова примет участие в неформальном заседании СБ ООН на тему детей, эвакуированных из зоны боевых действий на Украине. Встреча будет затрагивать тему "Дети и вооружённый конфликт: украинский кризис, эвакуация детей из зоны конфликта". Также по видеосвязи выступит омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
t.me / Постпредство России при ООН