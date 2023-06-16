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16 июня, 18:12

Адвокат пытался пронести мефедрон в "Матросскую тишину" в каплях для носа

Адвокат пытался пронести в "Матросскую тишину" мефедрон в пузырьке из-под капель для носа. Однако бдительные сотрудники СИЗО сорвали его план. Теперь он сам может оказаться "постояльцем" учреждения, пишет прокуратура Москвы.

Ёмкость с наркотическим веществом, которую адвокат пытался пронести в СИЗО. Фото © telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Ёмкость с наркотическим веществом, которую адвокат пытался пронести в СИЗО. Фото © telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Жидкость массой 6,8 грамма, в составе которой содержится наркотическое средство мефедрон, была спрятана в вещах злоумышленника в пузырьке из-под капель для носа", сказано в заявлении прокураторы.

Действия адвоката квалифицируются как покушение на сбыт наркотических веществ согласно ч. 3 ст. 30 ст. 228.1 УК РФ. Столичной прокуратурой координируется расследование всех обстоятельств происшествия правоохранительными органами. Вопрос об избрании для юриста меры пресечения будет рассмотрен в ближайшее время судом.

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В Петербурге на территории бывшего СИЗО "Кресты" вспыхнул пожар

Ранее Лайф писал о том, что организатор массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году Георгий Макарьев попытался покончить с собой в московском СИЗО "Матросская тишина".

Обложка ©

telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Юрий Лысенко
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