Адвокат пытался пронести мефедрон в "Матросскую тишину" в каплях для носа

Адвокат пытался пронести в "Матросскую тишину" мефедрон в пузырьке из-под капель для носа. Однако бдительные сотрудники СИЗО сорвали его план. Теперь он сам может оказаться "постояльцем" учреждения, пишет прокуратура Москвы.

Ёмкость с наркотическим веществом, которую адвокат пытался пронести в СИЗО. Фото © telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

"Жидкость массой 6,8 грамма, в составе которой содержится наркотическое средство мефедрон, была спрятана в вещах злоумышленника в пузырьке из-под капель для носа", — сказано в заявлении прокураторы.

Действия адвоката квалифицируются как покушение на сбыт наркотических веществ согласно ч. 3 ст. 30 ст. 228.1 УК РФ. Столичной прокуратурой координируется расследование всех обстоятельств происшествия правоохранительными органами. Вопрос об избрании для юриста меры пресечения будет рассмотрен в ближайшее время судом.