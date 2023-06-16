Адвокат пытался пронести мефедрон в "Матросскую тишину" в каплях для носа
Адвокат пытался пронести в "Матросскую тишину" мефедрон в пузырьке из-под капель для носа. Однако бдительные сотрудники СИЗО сорвали его план. Теперь он сам может оказаться "постояльцем" учреждения, пишет прокуратура Москвы.
Ёмкость с наркотическим веществом, которую адвокат пытался пронести в СИЗО. Фото © telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
"Жидкость массой 6,8 грамма, в составе которой содержится наркотическое средство мефедрон, была спрятана в вещах злоумышленника в пузырьке из-под капель для носа", — сказано в заявлении прокураторы.
Действия адвоката квалифицируются как покушение на сбыт наркотических веществ согласно ч. 3 ст. 30 ст. 228.1 УК РФ. Столичной прокуратурой координируется расследование всех обстоятельств происшествия правоохранительными органами. Вопрос об избрании для юриста меры пресечения будет рассмотрен в ближайшее время судом.
Ранее Лайф писал о том, что организатор массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году Георгий Макарьев попытался покончить с собой в московском СИЗО "Матросская тишина".
telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ