Художник Никас Сафронов специально для Лайфа оценил портрет Путина и президента ОАЭ с ПМЭФ

Художник Никас Сафронов ответил Лайфу, как с профессиональной точки зрения оценивает портрет президента РФ Владимира Путина с его коллегой из ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, который на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) принесли арабские художники.

Автор официального первого портрета Путина Никас Сафронов рассказал, что думает по поводу представленного на ПМЭФ портрета президентов РФ и ОАЭ. Видео © LIFE

По мнению Сафронова, картину, похоже, нарисовала нейросеть. Потому что "если рисовал художник, то это слабо". Но в любом случае такой портрет — это символ.

"Это всё символы. Ни тот ни другой не выглядят как-то эффектно. Вопрос: для чего это сделано? Для того чтобы показать отношение?" — сказал Сафронов.

Художник пояснил, что и сам свои картины не любит: большую их часть "сжёг, остальные купили музеи, галереи". Дело в том, что он находит в любых работах недостатки.