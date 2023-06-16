В нескольких районах Севастополя пропал свет
Развожаев объяснил сбоем на подстанции пропажу света в Севастополе
В Севастополе массово пропал свет в нескольких районах города. Об этом сообщили местные жители. Городские власти уже работают над восстановлением.
По словам губернатора Михаила Развожаева, предварительной причиной случившегося стало отключение автоматики на подстанции "Севастополь". Специалистам потребуется несколько часов на восстановление.
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А ранее севастопольцев призвали не верить фейкам о радиационном заражении воды. По словам Михаила Развожаева, в случае реальной опасности сообщения будут транслироваться одновременно по всем каналам.
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