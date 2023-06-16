В нескольких районах Севастополя пропал свет

В Севастополе массово пропал свет в нескольких районах города. Об этом сообщили местные жители. Городские власти уже работают над восстановлением.

По словам губернатора Михаила Развожаева, предварительной причиной случившегося стало отключение автоматики на подстанции "Севастополь". Специалистам потребуется несколько часов на восстановление.