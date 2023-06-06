Севастопольцев призвали не верить фейкам о радиационном заражении воды

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о радиационном заражении воды из-за украинской диверсии на Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что в городе спокойная обстановка, каких-либо угроз нет, а в случае реальной опасности сообщения будут транслироваться одновременно по всем каналам.

"Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов", — приводит RT слова Развожаева.