Севастопольцев призвали не верить фейкам о радиационном заражении воды
Глава Севастополя Развожаев опроверг сообщения о радиационном заражении воды
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о радиационном заражении воды из-за украинской диверсии на Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что в городе спокойная обстановка, каких-либо угроз нет, а в случае реальной опасности сообщения будут транслироваться одновременно по всем каналам.
"Звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов", — приводит RT слова Развожаева.
По его словам, украинский ЦИПсО "выжимает из ситуации с Каховской ГЭС всё" и по традиции пытается сеять ложь и панику среди мирных жителей.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация из нескольких городов и сёл.
ТАСС / Сергей Мальгавко