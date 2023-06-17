Госдеп одобрил продажу Нидерландам военных дронов и оборудования на $611 млн

Администрация США объявила о заключении контракта на 611 млн долларов с Нидерландами на продажу четырёх разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper Block 5 и сопутствующего оборудования. Об этом информирует Госдепартамент.

С точки зрения американских властей, выполнение контракта будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США. Соглашение не изменит базовый военный баланс в регионе, а увеличит возможности Нидерландов противостоять потенциальным угрозам.

Администрация уже уведомила Конгресс о принятом решении. Теперь у законодателей есть 30 дней на изучение документа и возможное его блокирование.