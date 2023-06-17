Резервный борт забрал пассажиров внепланово севшего в Саратове рейса в Сочи
Пассажиров самолёта, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи и экстренно приземлившегося в Саратова, забирал резервный борт. Об этом следует из данных табло на сайте авиакомпании S7.
Рейс вылетел в 00:06 (23:06 мск) и прибудет в аэропорт назначения в 2:02 мск. Задержка составила 3 часа 51 минуту.
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на перевозчика, борт сел в Саратове "по техническим причинам". Посадка прошла в штатном режиме.
Ранее юрист Анна Хрусталёва объяснила Лайфу, когда с авиакомпании можно смело требовать компенсацию. Самой распространённой причиной взыскания средств с авиакомпании является задержка прибытия или отправки рейсов.
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