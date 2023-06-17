В Севастополе восстановили электроснабжение после аварийного отключения

Специалисты восстановили электроснабжение в Севастополе после отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.

"Запитали всех, по резервной линии прошли. "Севэнерго" подключила основных абонентов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Как сообщило предприятие "Севастопольэнерго", сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения.