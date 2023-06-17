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16 июня, 22:38

В Севастополе восстановили электроснабжение после аварийного отключения

Специалисты восстановили электроснабжение в Севастополе после отключения. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов.

"Запитали всех, по резервной линии прошли. "Севэнерго" подключила основных абонентов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

В нескольких районах Севастополя пропал свет

В нескольких районах Севастополя пропал свет

Как сообщило предприятие "Севастопольэнерго", сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил севастопольцев с юбилеем города и вспомнил важнейшую историческую веху. Глава государства подчеркнул, что Севастополь по праву может гордиться своей великой историей.

Обложка ©

t.me / РаZVожаев

Артур Лапсаков
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