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17 июня, 03:55

Дэвид Финчер планирует выпустить 4K-ремастер триллера "Семь" с Питтом и Фрименом

Режиссёр Дэвид Финчер планирует выпустить 4K-ремастер детективного триллера "Семь" с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом в главных ролях. Об этом он сообщил в разговоре с The Hollywood Reporter.

Кардинальных изменений в картине не ожидается, но за счёт новых технологий освежится визуальный ряд, и это будет заметно на большом экране. А вот менять сюжет фильма команда не планирует, это по-прежнему расследование двумя детективами серии убийств, связанных с семью смертными грехами.

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А ранее стриминговый сервис Netflix показал полноценный трейлер третьего сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом. Это последний сезон, когда Геральта из Ривии будет играть именно этот актёр.

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"Кинопоиск"

Лариса Сафронова
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