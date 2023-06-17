Дэвид Финчер планирует выпустить 4K-ремастер триллера "Семь" с Питтом и Фрименом

Режиссёр Дэвид Финчер планирует выпустить 4K-ремастер детективного триллера "Семь" с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом в главных ролях. Об этом он сообщил в разговоре с The Hollywood Reporter.

Кардинальных изменений в картине не ожидается, но за счёт новых технологий освежится визуальный ряд, и это будет заметно на большом экране. А вот менять сюжет фильма команда не планирует, это по-прежнему расследование двумя детективами серии убийств, связанных с семью смертными грехами.