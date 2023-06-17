Назван режиссёр нового фильма о Бэтмене

Несколько недель назад появились слухи об участии в проекте Мускетти. И хотя сам режиссёр не комментировал их, сделка была закрыта уже на этой неделе. Сам же фильм впишется в обширную вселенную, разработанную главами DC Studios Джейсом Ганном и Питером Сафраном. Ещё неизвестно, есть ли у нового проекта сценарист, но автор "Флэша" Кристина Ходсон была рядом с Мускетти, когда подписывался договор. При этом в настоящее время она работает над фильмом из серии "Форсаж". Кроме того, сейчас в Голливуде идёт забастовка сценаристов, поэтому неясно, когда появится автор у "Отважного и смелого".