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17 июня, 05:40

Назван режиссёр нового фильма о Бэтмене

Режиссёр "Флэша" Мускетти снимет новый фильм о Бэтмене The Brave and the Bold

Режиссёр Мускетти перед выходом своего фильма "Флэш" завершил сделку по постановке новой картины о Бэтмене "Отважный и смелый" (The Brave and the Bold). Об этом сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на источник.

Несколько недель назад появились слухи об участии в проекте Мускетти. И хотя сам режиссёр не комментировал их, сделка была закрыта уже на этой неделе. Сам же фильм впишется в обширную вселенную, разработанную главами DC Studios Джейсом Ганном и Питером Сафраном. Ещё неизвестно, есть ли у нового проекта сценарист, но автор "Флэша" Кристина Ходсон была рядом с Мускетти, когда подписывался договор. При этом в настоящее время она работает над фильмом из серии "Форсаж". Кроме того, сейчас в Голливуде идёт забастовка сценаристов, поэтому неясно, когда появится автор у "Отважного и смелого".

Известно, что героем проекта кроме Бэтмена будет Дэмиан Уэйн — кровожадный подросток, воспитанный убийцами. Мальчик оказывается биологическим сыном супергероя, о существовании которого тот не знал.

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Ранее сообщалось, что Дэвид Финчер планирует выпустить 4K-ремастер триллера "Семь" с Брэдом Питтом и Морганом Фрименом в главных ролях. И хотя кардинальных изменений в картине не ожидается, визуальный ряд освежится за счёт новых технологий.

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Twitter / Batman

Светлана Оперук
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