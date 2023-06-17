Особую экономическую зону создадут на территории агломерации Благовещенска и китайского Хэйхэ
Орлов анонсировал появление ОЭЗ на территории агломерации Благовещенск – Хэйхэ
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на территории агломерации Благовещенск – Хэйхэ в скором времени появится особая экономическая зона (ОЭЗ) с преференционным режимом. Об этом он рассказал в телеграм-канале.
"Пригласил бизнесменов инвестировать в наши города. Для них на территории агломерации, в которую войдут Хэйхэ, Благовещенск и близлежащие сёла (Чигири, Верхнеблаговещенское и другие), создадим особую экономическую зону с преференционным режимом", — указано в сообщении, опубликованном главой области.
Орлов добавил, что во время посещения 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки встретился с представителями компаний из Китая и обсудил с ними инвестиционные проекты, планируемые к запуску на территории Амурской области. Кооперация с Хэйхэ, включающая создание особой экономической зоны, будет предусмотрена в мастер-плане Благовещенска, который власти региона намерены в сентябре представить президенту РФ Владимиру Путину, заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2023 года торговый оборот России и Китая возрос в годовом исчислении на 40,7% и достиг 98,3 миллиарда долларов.
ТАСС / Светлана Майорова