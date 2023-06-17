Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Петербург для переговоров с Путиным по Украине
Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург, где позже состоятся переговоры лидера России Владимира Путина и африканской делегации по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
"Президент Сирил Рамафоса сегодня, 17 июня 2023 года, прибыл в Санкт-Петербург, Российская Федерация, для продолжения Африканской мирной миссии в конфликте между Украиной и Россией. Его прибытие в культурную столицу России последовало за конструктивными переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня 2023 года", — сообщает пресс-служба Рамафосы.
Отмечается, что сегодня днём Рамафоса вместе с главами Замбии, Коморских островов и Сенегала и главами правительств республики Конго, Египта и Уганды встретится с Владимиром Путиным, "чтобы найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который привёл к разрушительным экономическим последствиям, человеческим жертвам и глобальной нестабильности".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведёт с Рамафосой отдельную двустороннюю встречу. Переговоры российского лидера и представителей семи африканских государств пройдут в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В делегацию, которая прибудет на встречу с российским лидером, вошли Сирил Рамафоса, председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Также будут представители Конго и Уганды.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ