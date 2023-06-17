Президент ЮАР Рамафоса прибыл в Петербург для переговоров с Путиным по Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Санкт-Петербург, где позже состоятся переговоры лидера России Владимира Путина и африканской делегации по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

"Президент Сирил Рамафоса сегодня, 17 июня 2023 года, прибыл в Санкт-Петербург, Российская Федерация, для продолжения Африканской мирной миссии в конфликте между Украиной и Россией. Его прибытие в культурную столицу России последовало за конструктивными переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня 2023 года", — сообщает пресс-служба Рамафосы.

Отмечается, что сегодня днём Рамафоса вместе с главами Замбии, Коморских островов и Сенегала и главами правительств республики Конго, Египта и Уганды встретится с Владимиром Путиным, "чтобы найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который привёл к разрушительным экономическим последствиям, человеческим жертвам и глобальной нестабильности".