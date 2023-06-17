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17 июня, 11:08

Песков: Путин проведёт отдельную двустороннюю встречу с президентом ЮАР

Президент РФ Владимир Путин, у которого на субботу, 17 июня, намечены переговоры с представителями африканских стран по украинскому кризису, также проведёт отдельную двустороннюю встречу с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас ещё запланирована отдельная двусторонка с Рамафосой", — сказал представитель Кремля.

Встреча Путина и представителей семи африканских государств пройдёт в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В делегацию, которая прибудет на встречу с российским лидером, вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Также будут представители Конго и Уганды.

На встречу с Путиным в Петербург прибыли шесть лидеров Африки

На встречу с Путиным в Петербург прибыли шесть лидеров Африки

Напомним, ранее Рамафоса сообщил, что хочет провести с Путиным переговоры и обсудить в том числе украинский кризис и саммит БРИКС. Накануне же он находился в Киеве с представителями других стран Африки. В столице Незалежной их встретили сообщениями о взрывах. Впрочем, это оказалось просто шоу.

Обложка ©

ТАСС / фотохост-агентство / Сергей Фадеичев

Александр Юнашев
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