Песков: Путин проведёт отдельную двустороннюю встречу с президентом ЮАР

Президент РФ Владимир Путин, у которого на субботу, 17 июня, намечены переговоры с представителями африканских стран по украинскому кризису, также проведёт отдельную двустороннюю встречу с лидером Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас ещё запланирована отдельная двусторонка с Рамафосой", — сказал представитель Кремля.

Встреча Путина и представителей семи африканских государств пройдёт в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В делегацию, которая прибудет на встречу с российским лидером, вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, председатель Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президент Сенегала Маки Салл, президент Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Также будут представители Конго и Уганды.