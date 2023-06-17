На встречу с Путиным в Петербург прибыли шесть лидеров Африки
Кобяков: В Петербург прибыли лидеры шести стран Африки для встречи с Путиным
В Санкт-Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам ПМЭФ ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума и советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, в целом в ПМЭФ приняло участие более 150 высокопоставленных лиц.
"А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [РФ]", — сказал Кобяков.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Она была представлена от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.
Kremlin.ru