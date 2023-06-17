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17 июня, 09:58

На встречу с Путиным в Петербург прибыли шесть лидеров Африки

Кобяков: В Петербург прибыли лидеры шести стран Африки для встречи с Путиным

В Санкт-Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам ПМЭФ ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума и советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, в целом в ПМЭФ приняло участие более 150 высокопоставленных лиц.

"А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [РФ]", — сказал Кобяков.

Президент ЮАР Рамафоса изложил Гутерришу мирную инициативу по Украине от Африки

Президент ЮАР Рамафоса изложил Гутерришу мирную инициативу по Украине от Африки

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Она была представлена от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

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Kremlin.ru

Андрей Григорьев
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