На встречу с Путиным в Петербург прибыли шесть лидеров Африки

В Санкт-Петербург прибыли главы шести африканских государств для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам ПМЭФ ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума и советник президента РФ Антон Кобяков. По его словам, в целом в ПМЭФ приняло участие более 150 высокопоставленных лиц.