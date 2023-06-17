Застрявший в Польше самолёт с охраной лидера ЮАР решили вернуть на родину

Члены охраны президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы и журналисты, которые на сутки застряли в аэропорту Варшавы, всё-таки не смогут приехать в Россию. Об этом в соцсетях сообщила одна из репортёров в делегации — Куинен Масуаби. При этом сам лидер ЮАР в настоящее время направляется с мирной миссией в Россию.

"Наше правительство не смогло обеспечить доступ в воздушное пространство Венгрии. Поэтому члены подразделения охраны президента вместе с журналистами не поедут в Россию", — написала репортёр.

При этом уточняется, что журналисты и члены охраны Рамафосы вернутся в ЮАР.

Напомним, в четверг, 15 июня, польские пограничники и полицейские блокировали в аэропорту Варшавы самолёт с 120 прибывшими из ЮАР сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые планировали сопровождать миротворческую делегацию на Украину и в РФ. Глава службы безопасности президента Южно-Африканской Республики генерал-майор Уолли Руд, уполномоченный сопровождать миротворческую миссию представителей стран Африки, обвинил польские власти в попытке саботажа безопасности лидера ЮАР. Он подчеркнул, что такие действия Польши угрожают жизни президента Сирила Рамафосы.