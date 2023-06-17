Бородин заявил, что намерен и дальше добиваться отмены приговора инженеру "Корд-Бункера"

Уголовное дело против инженера мурманской судоремонтной компании "Корд-Бункер" Антона Демидова было сфабриковано, а истинные виновные могут уйти от ответственности. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после очередного судебного заседания по его апелляционной жалобе. Слушания проходили в Мурманском областном суде.

Виталий Бородин рассказал о деле инженера "Корд-Бункера" Антона Демидова. Видео © LIFE

"Ещё раз сегодня мы убедились, что у нас в Мурманске не правосудие, а "кривосудие", по-другому я никак не скажу. Наши обоснованные доводы не взяты во внимание вообще, о них сегодня речи в суде не шло. И самое главное, что на наши вопросы, которые мы задавали в суде, никто не ответил", — сказал Бородин в беседе с Лайфом.

В феврале этого года Демидова приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в пять миллионов рублей по ч. 8 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп". По данным следствия, инженер обещал главе архангельской судоходной компании "Экотэк" Руслану Агамалиеву помочь его фирме выиграть госконтракт на 50 миллионов рублей. В материалах дела указано, что за это бизнесмен перечислил один миллион рублей на счёт ООО "Корд-Бункер".

Однако, по словам Бородина, Демидов не имел доступа к счетам и был обычным специалистом, в обязанности которого входило лишь следить за исправностью судна. Общественник указал, что переговоры вели руководитель Демидова по фамилии Воробьёв и Агамалиев. Инженер в деле о коммерческом подкупе является только посредником.

"Мы будем дальше обжаловать, писать, обращаться в вышестоящие инстанции. Будем требовать, чтобы уголовное дело вернули обратно в прокуратуру, чтобы прокуратура это дело дорасследовала", — добавил Бородин.