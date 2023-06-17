В Кремле отреагировали на решение ФРГ объявить Россию главной угрозой

Германия "наступает себе на ногу и стреляет в неё", следуя в фарватере политики Соединённых Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков — об объявлении России в Германии главной угрозой и решении Берлина следовать в фарватере США. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Германия, к сожалению, видимо, внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона, потому что НАТО руководит именно Вашингтон, там никакого коллективного руководства нет", — сказал представитель Кремля на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Комментируя решение Германии обозначить Россию в стратегии нацбезопасности самой серьёзной угрозой, Песков заявил, что Берлин ситуацию де-факто привёл в соответствие с ситуацией де-юре. Пресс-секретарь главы государства добавил, что всех восхищающая экономическая конкурентоспособность ФРГ во многом зиждилась на трубном газе из России, решение Германии лишить себя таких преимуществ негативно скажется на её экономической сфере.

"Несмотря на это, всё равно Германия продолжает даже в ущерб интересам своих граждан следовать в фарватере американцев", — заметил Песков.