В Бундестаге раскритиковали Шольца за обвинения России в подрыве Каховской ГЭС
Обвинения канцлером Олафом Шольцем и некоторыми другими немецкими политиками России в подрыве Каховской ГЭС должны расцениваться или как дилетантизм, или как умышленное дезинформирование граждан. Так считает депутат Бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт, слова которого приводит РИА "Новости".
Он отметил, что немецкое правительство долгое время "морочит голову общественности в связи с подрывом "Северных потоков" и есть подозрение, что оно лжёт". С катастрофой же на ГЭС дело обстоит по-другому: тут "канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Запад уже год не даёт ответов на вопросы о диверсии на "Северных потоках", но при этом за пару часов после подрыва Каховской ГЭС обвинил Россию в причастности к этому.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, оказалось затоплено 35 населённых пунктов. В результате погибло 17 человек. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, ущерб от наводнения приближается к 40 миллиардам рублей.
ТАСС / Следственный комитет РФ