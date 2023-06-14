В Бундестаге раскритиковали Шольца за обвинения России в подрыве Каховской ГЭС

Обвинения канцлером Олафом Шольцем и некоторыми другими немецкими политиками России в подрыве Каховской ГЭС должны расцениваться или как дилетантизм, или как умышленное дезинформирование граждан. Так считает депутат Бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт, слова которого приводит РИА "Новости".

Он отметил, что немецкое правительство долгое время "морочит голову общественности в связи с подрывом "Северных потоков" и есть подозрение, что оно лжёт". С катастрофой же на ГЭС дело обстоит по-другому: тут "канцлер Шольц сразу знал наверняка, что это якобы преступление русских солдат".