Сечин предупредил об угрозе мировой энергосистеме из-за роста числа электрокаров
Сечин: Электромобили будут испытанием устойчивости мировой энергосистемы
Рост количества электромобилей будет серьёзным фактором риска для мировой энергетической системы. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели ПМЭФ.
"Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьёзным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием её устойчивости", — сказал Сечин.
Число электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, однако их доля среди легковых автомобилей составляет всего около 2%. Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, она достигнет 20% только спустя десятилетие.
Ранее на ПМЭФ презентовали электромотоцикл Aurus Merlon. Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил новинку и признался, что прокатился бы на таком байке.
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