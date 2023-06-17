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17 июня, 09:20

Сечин предупредил об угрозе мировой энергосистеме из-за роста числа электрокаров

Сечин: Электромобили будут испытанием устойчивости мировой энергосистемы

Рост количества электромобилей будет серьёзным фактором риска для мировой энергетической системы. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели ПМЭФ.

"Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьёзным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием её устойчивости", — сказал Сечин.

Число электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, однако их доля среди легковых автомобилей составляет всего около 2%. Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, она достигнет 20% только спустя десятилетие.

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Ранее на ПМЭФ презентовали электромотоцикл Aurus Merlon. Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил новинку и признался, что прокатился бы на таком байке.

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Unsplash

Иван Косицын
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