Сечин предупредил об угрозе мировой энергосистеме из-за роста числа электрокаров

Рост количества электромобилей будет серьёзным фактором риска для мировой энергетической системы. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели ПМЭФ.

"Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьёзным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием её устойчивости", — сказал Сечин.

Число электрокаров в мире уже превысило 25 миллионов, однако их доля среди легковых автомобилей составляет всего около 2%. Согласно оптимистичным прогнозам экспертов, она достигнет 20% только спустя десятилетие.