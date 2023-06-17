Путин поприветствовал участников конкурса "Моя страна — моя Россия"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, экспертов, наставников и организаторов XX Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия". В письме, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что мероприятие по праву считается важной и неотъемлемой составляющей масштабного, открытого проекта — платформы "Россия — страна возможностей".

"Отрадно, что за прошедшее время ваша инициатива, направленная на вовлечение молодёжи в решение актуальных задач развития российских регионов, получила широкую общественную поддержку, помогла юным участникам реализовать себя, внести свой вклад в благоустройство родных городов и посёлков, сохранение их самобытного и неповторимого колорита, исторических и культурных традиций, повышение качества жизни земляков", — подчеркнул президент.

Путин назвал содержательными и интересными конкурсные проекты в области образования и науки, медицины и высоких технологий, культуры и искусства. По словам главы государства, они убедительно показывают огромный творческий потенциал молодых россиян, их искреннюю заботу о будущем своей страны. В заключение президент пожелал участникам конкурса успехов в реализации планов и замыслов, а также всего доброго.