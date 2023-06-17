В правительстве рассказали, сколько денег россияне потратили на отдых за рубежом

Траты граждан России на отдых за рубежом с 2019 по 2021 год сократились примерно на 23 миллиарда долларов. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в 2019 году россияне потратили на туризм за границей 35 миллиардов долларов. При этом в 2021 году данная цифра составила 11,4 миллиарда долларов. Аналогичные расходы в России за эти же два года выросли более чем на 23 миллиарда — до 94, добавил Чернышенко.

"Вот эти 23 миллиарда я назвал бы органическим ростом перетекания. Это не увеличение какого-то спроса. Это просто деньги тех туристов, которые не поехали за рубеж, а отправились в путешествия по России. Но это достаточно узкий сегмент населения — 7%", — подчеркнул вице-премьер.

Чернышенко добавил, задача — сделать так, чтобы этот спрос увеличивался. Для этого в первую очередь следует заниматься созданием инфраструктуры, указал зампред правительства.

Также вице-премьер заявил, что турпоток по России уже начал расти и приближаться к допандемийным показателям.