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17 июня, 09:50

Умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин

<p>Олег Бетин. Фото © ТАСС / пресс-служба правительства РФ / Екатерина Штукина</p>

Олег Бетин. Фото © ТАСС / пресс-служба правительства РФ / Екатерина Штукина

В возрасте 72 лет умер бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин. Как сообщает местный портал "ПроТамбов", он скончался от онкологического заболевания. Бетин возглавлял регион с 1995 по 2015 годы, ушёл в отставку по собственному желанию. Его сменил Александр Никитин, а затем область возглавил Максим Егоров.

Олег Бетин родился в Тамбове в 1950 году и получил образование в местном институте химического машиностроения. Он начал карьеру в административных структурах Тамбовской области в 1981 году и через десять лет стал замглавы администрации региона. В 1995 году он стал главой области, а в 1999-м победил на губернаторских выборах.

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Олег Бетин также руководил Федеральным казначейством по Тамбовской области и был полномочным представителем президента в регионе. Среди наград экс-главы Тамбовской области — ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орден Почёта и другие.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в возрасте 92 лет умер американский военный аналитик и разоблачитель Пентагона Даниэль Эллсберг.

Илья Суриков
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