В Москве умер экс-депутат Госдумы семи созывов Геннадий Кулик

В возрасте 88 лет скончался бывший депутат Госдумы семи созывов Геннадий Кулик. Об этом сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев.

"Не стало большого человека, патриота страны, доброго друга Калмыкии. Пришла печальная новость, что свой славный земной путь закончил Геннадий Васильевич Кулик", — написал Башанкаев в своём телеграм-канале.

По его словам, Кулик был уникальным организатором, порядочным человеком и политиком. Причина смерти парламентария, как и дата похорон, не называется.

Уроженец Псковской области Геннадий Васильевич Кулик в 1965–1988 гг. работал на различных должностях в Минсельхозе РСФСР. Был депутатом Госдумы первых семи созывов. В 2020-м передал свой мандат бывшему вице-премьеру, экс-губернатору Воронежской области Алексею Гордееву. В последние годы Кулик был членом регионального политсовета "Единой России", а также советником председателя Госдумы. Является заслуженным экономистом РФ, среди его наград — ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орден Почёта, орден Белого Лотоса (награда Калмыкии) и другие.