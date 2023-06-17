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17 июня, 10:16

Захарова предположила, чего ждать от глобальной трансформации

Захарова: Глобальная геополитическая трансформация продлится довольно долго

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что начавшаяся в мире глобальная геополитическая трансформация будет идти довольно долго. По её мнению, этот процесс будет непростым.

"Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование", — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На ПМЭФ объявили победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

На ПМЭФ объявили победителей конкурса "Моя страна — моя Россия"

Ранее Захарова заявила о том, что у России есть подтверждение того, как Запад давил на каждую страну для отказа от участия в ПМЭФ-2023.

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Telegram / Мария Захарова

Илья Суриков
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