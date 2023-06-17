Захарова предположила, чего ждать от глобальной трансформации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что начавшаяся в мире глобальная геополитическая трансформация будет идти довольно долго. По её мнению, этот процесс будет непростым.

"Мир пришёл к моменту глобальной геополитической трансформации. Она будет идти достаточное количество времени. Она будет сложной. Она привнесёт много нового в наше существование", — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).