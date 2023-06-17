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17 июня, 03:40

Захарова: Запад давил на каждую страну для отказа от участия в ПМЭФ

У России есть подтверждение того, как страны Запада буквально давили на каждую страну для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, арсенал натоцентричных стран, например США, включал письма и переговоры. Кроме того, всё это сопровождалось угрозами.

Захарова считает, что в мирных планах разных стран по Украине есть рабочие идеи

Захарова считает, что в мирных планах разных стран по Украине есть рабочие идеи

"Буквально с каждой страной проводились соответствующие беседы по внушению идеи, что ехать на форум нельзя, что они столкнутся с последствиями, что очередной, так сказать, пакет санкций не за горами и чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России", сказала Захарова в интервью ТАСС.

Представитель МИД РФ уточнила, что Запад предпринимает такие действия почти перед каждой российской сделкой при участии государства. Это касается даже вопросов крупного бизнеса с господдержкой. Кураторы из США, Евросоюза или Британии прибывают в партнёрские страны либо до приезда российской делегации, либо сразу после.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений со странами Запада в теории возможна только в том случае, если они прекратят снабжать Киев оружием. По её словам, только при этом условии "вообще кто-то будет размышлять на тему того, как в будущем могут развиваться отношения".

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Telegram / Мария Захарова

Юлия Коновалова
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