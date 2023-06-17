Карл III на коне участвует в параде по случаю своего официального дня рождения

В Лондоне в эти минуты проходит военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Шествие с участием 1,4 тысячи военных, 200 лошадей и 400 музыкантов стартовало из Букингемского дворца.

Для 74-летнего монарха, который вступил на престол в прошлом году после смерти матери, королевы Елизаветы II, это первый парад по случаю его дня рождения. Карл III принимает в нём участие верхом. Последний раз британцы видели своего суверена на коне 37 лет назад. Это была 60-летняя Елизавета II.

Сегодняшняя процессия пройдёт по традиционному маршруту — по парадной улице Мэлл до плац-парада конной гвардии. Там монарха поприветствует королевский салют, а затем состоится осмотр церемониальной гвардии. На протяжении всего маршрута собрались тысячи человек. В конце парада Карл III и другие члены королевской семьи в сопровождении обоих полков Дворцовой кавалерии вернутся в официальную резиденцию.

После возвращения монарха в Букингемский дворец в Грин-парке запустят артиллерийский салют из 41 залпа. Завершится торжество традиционным появлением членов королевской семьи на балконе резиденции, с которого они будут наблюдать за торжественным маршем и авиашоу.

Традиция отмечать два дня рождения монарха пошла с короля Георга II, который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при коронации избрала месяцем празднования своего официального дня рождения июнь. Её сын Карл III родился 14 ноября 1948 года. Он тоже решил отмечать свой день рождения в июне.