Путин понаблюдал за поднятием гигантских флагов РФ, СССР и Российской империи

Президент РФ Владимир Путин с катера понаблюдал за поднятием в Санкт-Петербурге гигантских флагов России, СССР и империи. Торжественная церемония состоялась в Парке 300-летия Петербурга.

Российский лидер прибыл в акваторию Финского залива недалеко от "Лахта центра" на катере. Пояснения во время церемонии главе государства давала замгендиректора "Газпром нефть", гендиректор ООО "Газпром Лахта" Елена Илюхина.

"Газпром" возвёл в акватории Финского залива три 175-метровых флагштока, которые стали самыми высокими в мире. Разработка и реализация проекта потребовали сложных инженерно-конструкторских решений. Появление государственных флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет триколору Петра Первого.

Кроме того, планируется обустроить береговую линию парка 300-летия Санкт-Петербурга, в частности построить базу водных видов спорта, оборудовать пляж, спортивные площадки и прогулочные дорожки. Завершить работы должны в первом квартале 2025 года.