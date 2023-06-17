Песков: Конкретных предложений о переговорах Путина с Макроном и Шольцем не было

Со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона не поступало конкретных предложений насчёт телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле слышали заявления Шольца, Макрона, их представителей о важности поддержания диалога с Россией, в том числе и на высшем уровне.

"Мы разделяем эту точку зрения. Пока каких-то конкретных предложений о проведении телефонных разговоров не было", — сказал Песков журналистам.