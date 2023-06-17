Задержан подозреваемый в покушении на Макрона

Во Франции задержали 20-летнего плотника, который подозревается в покушении на лидера страны Эмманюэля Макрона во время его поездки в департамент Ду.

Le Parisien напоминает, что 27 апреля этого года около замка Шато де Жу собрались выступающие против пенсионной реформы. Когда глава государства хотел улететь оттуда, парень запустил в него ракету с газовой шашкой. Оказалось, что молодой человек — активист левого движения, его поместили под стражу. В связи с попыткой уничтожения вертолёта, а также покушением на правоохранителей, которые были в нём, и Макрона, начато расследование.

Плотник заявил, что тем самым хотел бросить вызов президенту и дать понять, что граждане не согласны с его политикой. Обвинение настояло на проведении психиатрической экспертизы. При этом защита обжаловала требование о заключении как минимум на год.