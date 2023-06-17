Задержан подозреваемый в покушении на Макрона
Во Франции задержали плотника, подозреваемого в покушении на Макрона
Во Франции задержали 20-летнего плотника, который подозревается в покушении на лидера страны Эмманюэля Макрона во время его поездки в департамент Ду.
Le Parisien напоминает, что 27 апреля этого года около замка Шато де Жу собрались выступающие против пенсионной реформы. Когда глава государства хотел улететь оттуда, парень запустил в него ракету с газовой шашкой. Оказалось, что молодой человек — активист левого движения, его поместили под стражу. В связи с попыткой уничтожения вертолёта, а также покушением на правоохранителей, которые были в нём, и Макрона, начато расследование.
Плотник заявил, что тем самым хотел бросить вызов президенту и дать понять, что граждане не согласны с его политикой. Обвинение настояло на проведении психиатрической экспертизы. При этом защита обжаловала требование о заключении как минимум на год.
Покушение на Макрона совершается уже не в первый раз. Так, 3 июля 2017 года французская полиция отчиталась о предотвращении нападения на президента Франции. Покушение было запланировано на 14 июля во время национального парада в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских Полях. Предполагаемым организатором несостоявшегося покушения стал 23-летний мужчина из предместья Парижа, коммуны Аржантёй. В январе 2023 года начали судить участников планируемого покушения.
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