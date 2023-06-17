Песков: Речь Путина об украинском антисемитизме задела мир за живое

Заявление российского президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) об историческом украинском антисемитизме не осталось незамеченным, задев международное сообщество за живое. На это внимание обратил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"История с историческим украинским антисемитизмом задела за живое, это тоже мы видим, это понимаем. Видим, что это не осталось незамеченным", — сказал он в беседе с журналистами.

Песков добавил, что со стороны многих стран наблюдается интерес к выступлению Путина и в целом к ПМЭФ.