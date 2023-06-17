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Опубликовано 17 июня 2023, 11:06

МО: ВС РФ отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 340 военных на Донецком фронте

Южная группировка войск за прошедшие сутки отразила семь атак украинских вооружённых сил на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Новокалиново, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", — заявил Конашенков.

Противник потерял 340 военных, две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью FPV-дронов

Ранее сообщалось, что российские военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт ВСУ, направив на него заминированный трофейный легкобронированный гусеничный тягач с системой дистанционного подрыва. Противник понёс значительные потери.

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ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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