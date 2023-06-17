Кержаков стал новым главным тренером сербского "Спартака"

Александр Кержаков стал новым главным тренером футбольного клуба "Спартак" в Сербии. Соглашение между сторонами рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон, сообщила пресс-служба команды.

Ранее Кержаков работал в кипрском клубе "Кармиотисса", где под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Кержаков также возглавлял "Пари Нижний Новгород" и томскую "Томь".

В период своей игровой карьеры Кержаков выступал за такие клубы, как "Зенит", "Динамо", "Севилья" и "Цюрих". Он является обладателем нескольких наград, включая Кубок УЕФА и Кубок Испании.