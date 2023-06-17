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17 июня, 11:22

Кержаков стал новым главным тренером сербского "Спартака"

<p>Александр Кержаков. Фото © ТАСС / Валентин Певцов</p>

Александр Кержаков. Фото © ТАСС / Валентин Певцов

Александр Кержаков стал новым главным тренером футбольного клуба "Спартак" в Сербии. Соглашение между сторонами рассчитано на один год с возможностью продления на еще один сезон, сообщила пресс-служба команды.

Ранее Кержаков работал в кипрском клубе "Кармиотисса", где под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Кержаков также возглавлял "Пари Нижний Новгород" и томскую "Томь".

В период своей игровой карьеры Кержаков выступал за такие клубы, как "Зенит", "Динамо", "Севилья" и "Цюрих". Он является обладателем нескольких наград, включая Кубок УЕФА и Кубок Испании.

Как живёт бывшая звезда "Зенита" Александр Кержаков, сбежавший за границу

Как живёт бывшая звезда "Зенита" Александр Кержаков, сбежавший за границу

Ранее Лайф рассказывал о том, что американское семейство Глейзер, владеющее английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", согласилось продать команду.

Илья Суриков
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