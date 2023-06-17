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Опубликовано 17 июня 2023, 11:19

Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства указал, что атаки украинских войск были отражены в районах населённых пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области. Кроме того, российские военные поразили выдвигавшиеся резервы противника в районе Степового Запорожской области, было уничтожено пять боевых бронированных машин.

Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ
Высокоточный удар нанесён по одному из центров принятия решений ВСУ

Также сообщалось, что южная группировка войск за прошедшие сутки отразила семь атак украинских вооружённых сил на Донецком направлении. Противник потерял 340 военных, две гаубицы Д-30, две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты и пять автомобилей.

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VK / Минобороны

Иван Косицын
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