Волшебная конкурентоспособность промышленности Германии основывалась на недорогом российской газе, отказ от которого негативно скажется на немецкой экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Песков заявил, что конкурентоспособность немецкой промышленности зиждилась на газе из РФ. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Эта волшебная и всех восхищающая конкурентоспособность германской промышленности во многом зиждилась именно на российском трубном газе, с его постоянством, его ценами и так далее. И сейчас, когда Германия сама лишила себя вот этих конкурентных преимуществ, это скажется самым негативным образом на экономике", — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Берлин, действуя по указке Вашингтона, попросту "стреляет себе в ногу".