"Даже бахилы не дали": Российского футболиста взбесил плохой сервис в США
Вратарь "Динамо" Лещук пригрозил летать в США по российскому паспорту
Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук раскритиковал уровень сервиса в США и поставил в пример условия обслуживания в России. Футболист остался недоволен приёмом в американском аэропорту.
"Заставили перекладывать всё с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили", — написал он в своём телеграм-канале.
Лещук добавил, что в США есть своя атмосфера, ради которой он и посещает эту страну. Однако, по его мнению, высокий уровень российского сервиса тяжело найти в других странах.
"Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь ещё больше то, что есть у нас в России", — отметил спортсмен.
Ранее о плюсах и минусах ряда городов США рассказал российский боец смешанных единоборств (MMA) и действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков.
ТАСС / Валентина Певцова