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17 июня, 13:07

"Даже бахилы не дали": Российского футболиста взбесил плохой сервис в США

Вратарь "Динамо" Лещук пригрозил летать в США по российскому паспорту

Вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук раскритиковал уровень сервиса в США и поставил в пример условия обслуживания в России. Футболист остался недоволен приёмом в американском аэропорту.

"Заставили перекладывать всё с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили", — написал он в своём телеграм-канале.

Лещук добавил, что в США есть своя атмосфера, ради которой он и посещает эту страну. Однако, по его мнению, высокий уровень российского сервиса тяжело найти в других странах.

"Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь ещё больше то, что есть у нас в России", — отметил спортсмен.

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Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Илья Суриков
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