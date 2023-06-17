Регион

Уведомления отключены

17 июня, 12:09

Песков объяснил поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге

Песков — о флаге СССР в Петербурге: Символ преемственности государственности

Поднятие флага СССР в Петербурге среди флагов Российской империи и РФ является символом преемственности государственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, подчеркнув, что никаких других смыслов это не несёт.

"Ничего большего там нет и не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал представитель Кремля.

Песков: Конкретных предложений о переговорах Путина с Макроном и Шольцем не было

Песков: Конкретных предложений о переговорах Путина с Макроном и Шольцем не было

Песков добавил, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи — у нашей страны очень древняя и богатая история, подчеркнул он.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", жители Приморского района Северной столицы могли с утра наблюдать репетицию поднятия флагов. Гигантские триколоры возвышались над домами и были видны издалека.

Репетиция поднятия флагов в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник"

Репетиция поднятия флагов в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник"

Ранее Лайф писал, что президент страны Владимир Путин с катера понаблюдал за поднятием в Санкт-Петербурге гигантских флагов РФ, СССР и Российской империи. Торжественная церемония состоялась в парке 300-летия Петербурга. Ансамбль из трёх флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведённых на воде. Поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному Знамени и 330 лет триколору Петра Первого.

Обложка ©

VK / Алла Джейхан

Иван Косицын
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров