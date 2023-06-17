Песков объяснил поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге

Поднятие флага СССР в Петербурге среди флагов Российской империи и РФ является символом преемственности государственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, подчеркнув, что никаких других смыслов это не несёт.

"Ничего большего там нет и не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи — у нашей страны очень древняя и богатая история, подчеркнул он.

Как сообщает газета "Петербургский дневник", жители Приморского района Северной столицы могли с утра наблюдать репетицию поднятия флагов. Гигантские триколоры возвышались над домами и были видны издалека.

Репетиция поднятия флагов в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник"