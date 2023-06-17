Песков объяснил поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге
Песков — о флаге СССР в Петербурге: Символ преемственности государственности
Поднятие флага СССР в Петербурге среди флагов Российской империи и РФ является символом преемственности государственности. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, подчеркнув, что никаких других смыслов это не несёт.
"Ничего большего там нет и не должно быть. Это именно символ преемственности нашей российской государственности", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что история современной России не ограничивается только новейшей историей. Это история и Советского Союза, и Российской империи — у нашей страны очень древняя и богатая история, подчеркнул он.
Как сообщает газета "Петербургский дневник", жители Приморского района Северной столицы могли с утра наблюдать репетицию поднятия флагов. Гигантские триколоры возвышались над домами и были видны издалека.
Репетиция поднятия флагов в Петербурге. Обложка © Газета "Петербургский дневник"
Ранее Лайф писал, что президент страны Владимир Путин с катера понаблюдал за поднятием в Санкт-Петербурге гигантских флагов РФ, СССР и Российской империи. Торжественная церемония состоялась в парке 300-летия Петербурга. Ансамбль из трёх флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведённых на воде. Поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному Знамени и 330 лет триколору Петра Первого.
VK / Алла Джейхан