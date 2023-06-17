На Кубани бездомные псы разорвали руку женщине, которая их кормила
Бездомные псы разорвали руку женщине, которая их кормила. Инцидент произошёл в посёлке Дагомыс Краснодарского края.
Кадры с пострадавшей в больнице. Видео © Telegram / 360tv
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, голодные животные не поделили еду и вцепились в руку их кормилице. Женщину спасли подростки, которые в тот момент проезжали мимо на квадроцикле. В итоге приехавшие на место сотрудники экстренных служб отвезли собак в питомник, а пострадавшую — в больницу. По данным телеканала, женщина получила серьёзные повреждения и открытый перелом руки.
Ранее Лайф писал, что в Богородске щенок стаффорда загрыз хозяйку. 26-летняя Ольга вышла во двор дома, чтобы покормить его, однако по неизвестным причинам животное вцепилось мёртвой хваткой ей в шею. Муж погибшей выстрелил в пса из ружья.
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