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17 июня, 12:35

На Кубани бездомные псы разорвали руку женщине, которая их кормила

Бездомные псы разорвали руку женщине, которая их кормила. Инцидент произошёл в посёлке Дагомыс Краснодарского края.

Кадры с пострадавшей в больнице. Видео © Telegram / 360tv

Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, голодные животные не поделили еду и вцепились в руку их кормилице. Женщину спасли подростки, которые в тот момент проезжали мимо на квадроцикле. В итоге приехавшие на место сотрудники экстренных служб отвезли собак в питомник, а пострадавшую — в больницу. По данным телеканала, женщина получила серьёзные повреждения и открытый перелом руки.

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Ранее Лайф писал, что в Богородске щенок стаффорда загрыз хозяйку. 26-летняя Ольга вышла во двор дома, чтобы покормить его, однако по неизвестным причинам животное вцепилось мёртвой хваткой ей в шею. Муж погибшей выстрелил в пса из ружья.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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