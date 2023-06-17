"Большой подъём": Бизнес-омбудсмен Москвы рассказала об успехах импортозамещения

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала Лайфу об успехах импортозамещения в столице.

Бизнес-омбудсмен Минеева рассказала об успехах импортозамещения в Москве. Видео © LIFE

"Импортозамещение сейчас впереди планеты всей. В Москве активно развивается производство, видим большой подъём. <...> Например, общепит: иностранные бренды ушли, все, кто хотел подать субсидии на фастфуд, получили их. У меня не было ни одного обращения, где бизнес сказал бы, что они там чего-то не получили", — отметила Минеева.

Расширяются и офсетные контракты. Это долгосрочные договоры поставки со встречными инвестиционными обязательствами. Так, инвестор открывает в Москве новое производство, а город гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет. По словам бизнес-омбудсмена, сделки заключаются в сферах медоборудования, детского питания и транспорта. Сейчас в столице наблюдается подъём самых разных проектов импортозамещения — от IT до креативной индустрии. В частности, за год на восемь процентов выросло общее количество индивидуальных предпринимателей.