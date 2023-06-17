Москвичам и гостям столицы рассказали о летних мероприятиях в городе

В Москве уже стартовал летний сезон. В ближайшие месяцы жителей и гостей российской столицы ожидает множество интересных событий. Об этом в беседе с kp.ru рассказала начальник Управления туризма Комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина.

Она уточнила, что посмотреть календарь событий, которые состоятся в ближайшие месяцы в столице, можно на сайтах Russpass и Russpass Mag. Первый — это информационный портал, который "является конструктором путешествий: там можно заказать и авиабилеты, и отель забронировать, и столик в ресторане, купить билеты в музеи, театры", объяснила Шилкина. На втором сайте можно прочитать информацию об интересующих точках показа, событиях, истории Москвы. Кроме того, Шилкина рассказала о маршруте под названием "Играй в Москву".

"Это квесты, созданные специально для детей и, безусловно, для семей — детей и их родителей. Можно пройти квесты по Москве, узнать об истории Москвы. По итогам их прохождения можно прийти в наши информационно-туристические центры и получить там небольшие сувениры", — указала она, отметив популярность таких маршрутов среди москвичей.

Кроме того, в столице реализуется детский образовательный проект "Город открытий". Он помогает детям не только посетить привычные экскурсии, "но также прикоснуться к профессиям, дотронуться до тех или иных интересных вещей". Это касается и экологии, и IT-сферы. В этом проекте есть восемь треков.

Шилкина напомнила и о речных маршрутах. Уже разработаны новые аудиогиды для прогулок по воде в Москве, которые можно послушать на сервисе Russpass.