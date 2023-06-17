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Опубликовано 17 июня 2023, 13:10
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В Донбассе сбит украинский вертолёт Ми-24

МО РФ: Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолёт Ми-24

Украинский вертолёт Ми-24. Обложка © Wikipedia / Maksym Rinis

Украинский вертолёт Ми-24. Обложка © Wikipedia / Maksym Rinis

Истребительная авиация Вооружённых сил РФ сбила украинский военный вертолёт Ми-24. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — сказано в заявлении ведомства в телеграм-канале.

МО: ВС РФ отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 340 военных на Донецком фронте
МО: ВС РФ отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 340 военных на Донецком фронте

Ранее Лайф писал, что украинские войска пытаются наступать на трёх направлениях, однако российские военные отражают атаки противника. Так, в районе Времевского выступа с помощью ударов авиации и огня артиллерии отражены три атаки ВСУ близ посёлка Новодонецкое ДНР и села Левадное Запорожской области.

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Никита Осипов
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