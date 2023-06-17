В Донбассе сбит украинский вертолёт Ми-24
МО РФ: Истребительная авиация ВКС сбила украинский военный вертолёт Ми-24
Украинский вертолёт Ми-24. Обложка © Wikipedia / Maksym Rinis
Истребительная авиация Вооружённых сил РФ сбила украинский военный вертолёт Ми-24. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины", — сказано в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что украинские войска пытаются наступать на трёх направлениях, однако российские военные отражают атаки противника. Так, в районе Времевского выступа с помощью ударов авиации и огня артиллерии отражены три атаки ВСУ близ посёлка Новодонецкое ДНР и села Левадное Запорожской области.