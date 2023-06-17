Появились фото гигантских флагов РФ, СССР и Российской империи в Петербурге
В Санкт-Петербурге торжественно подняли флаги трёх исторических эпох России
В Петербурге были подняты флаги РФ, СССР и Российской империи. Обложка © ТАСС / Павел Лисицын / POOL
17 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга в акватории Финского залива подняли флаги РФ, СССР и Российской империи. Ансамбль из трёх флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведённых на воде. Фотографии флагов опубликованы на сайте Кремля.
Отмечается, что мероприятие, символизирующее неразрывность исторических эпох и значимость традиций, ознаменовало преемственность поколений. Каждый из флагов — государственный символ России в разное время, под каждым из них совершались свои победы, достижения и подвиги, но их триединство чествует многовековую историю.
В Петербурге подняли флаги РФ, СССР и Российской империи. Фото © ТАСС / Павел Лисицын / POOL
Ранее Лайф писал, что президент страны Владимир Путин с катера понаблюдал за церемонией поднятия флагов. Акция была приурочена к датам учреждения каждого из них: 165 лет флагу Российской империи, 100 лет Красному Знамени и 330 лет триколору Петра Первого.