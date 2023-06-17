Появились фото гигантских флагов РФ, СССР и Российской империи в Петербурге

17 июня в парке 300-летия Санкт-Петербурга в акватории Финского залива подняли флаги РФ, СССР и Российской империи. Ансамбль из трёх флагштоков высотой 179,5 метра стал самым высоким в мире среди возведённых на воде. Фотографии флагов опубликованы на сайте Кремля.

Отмечается, что мероприятие, символизирующее неразрывность исторических эпох и значимость традиций, ознаменовало преемственность поколений. Каждый из флагов — государственный символ России в разное время, под каждым из них совершались свои победы, достижения и подвиги, но их триединство чествует многовековую историю.

В Петербурге подняли флаги РФ, СССР и Российской империи. Фото © ТАСС / Павел Лисицын / POOL