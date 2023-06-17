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17 июня, 13:33

"Токсичная валюта": Силуанов рассказал, в чём лучше хранить сбережения

Силуанов назвал доллар "токсичным" и призвал хранить сбережения в рублях

Министр финансов России Антон Силуанов назвал американский доллар "токсичной валютой" и порекомендовал согражданам держать сбережения в российских рублях. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Силуанов назвал доллар "токсичным" и призвал хранить сбережения в рублях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Доллар всё-таки "токсичная валюта", потому юань становится всё интереснее и интереснее. Но много и новых инструментов в рублях. Это индивидуальные инвестиционные счета, заработает скоро система долгосрочных сбережений граждан, поэтому наряду с иностранными валютами рубль, вложения в него, в высокодоходные надёжные активы — хороший инструмент", — отметил Силуанов.

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Ранее стало известно о намерении стран – членов БРИКС обсудить создание общей валюты на летнем саммите в ЮАР. К такому решению объединение подталкивает санкционная политика Запада в отношении КНР и России.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Наталья Исакова
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