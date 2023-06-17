В Samsung отреагировали на сообщения о возможном ограничении ввоза её смартфонов

Южнокорейская компания Samsung продолжит предоставлять сервисное обслуживание для устройств, купленных в России, несмотря на возможные ограничения. Об этом сообщил источник ТАСС.

Пользователи всё так же смогут обращаться в сервисные центры компании. Она продолжает обслуживать и поддерживать своих российских клиентов даже при приостановке продаж.

"Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании", — сказал источник агентства.