В Samsung отреагировали на сообщения о возможном ограничении ввоза её смартфонов
ТАСС: Samsung продолжит обслуживание устройств в России
Южнокорейская компания Samsung продолжит предоставлять сервисное обслуживание для устройств, купленных в России, несмотря на возможные ограничения. Об этом сообщил источник ТАСС.
Пользователи всё так же смогут обращаться в сервисные центры компании. Она продолжает обслуживать и поддерживать своих российских клиентов даже при приостановке продаж.
"Любые возможные ограничения никак не повлияют на сервисную деятельность компании в России, пользователи по-прежнему смогут обращаться в сервисные и контакт-центры компании", — сказал источник агентства.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о том, что Минцифры и Минпромторг России обсуждают возможность установления запрета на параллельный импорт мобильных устройств Samsung и LG.
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