"Слезь, скотина": СК заинтересовался видео с избиением санитаркой пожилого пациента в Волжском

В больнице города Волжского Волгоградской области санитарка грубо толкнула пожилого пациента. Видео с моментом распространилось по Сети, а происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

Санитарка в волгоградской больнице грубо обошлась с пожилым пациентом. Видео © VK / "Градус Волги"

Инцидент случился в отделении травматологии, пишет издание "Новости Волгограда". На глазах у пациентов медработница набросилась на пожилого пациента, когда заметила, что тот сидит на чужой кровати. Она так сильно разгневалась из-за запачканного белья, что толкнула мужчину, а тот от неожиданности упал.

"Где твоя кровать? Слезь. Убери свои штаны ссаные. Не можешь ходить — какого хрена ходишь, скотина", — сказала санитарка.

В комитете регионального здравоохранения сообщили, что главврач учреждения Константин Позднышев назвал такое отношение к пациентам недопустимым.

"По итогам внутренней проверки, инициированной главным врачом ГБУЗ ГКБ № 1 им. С.З. Фишера, сотрудник незамедлительно был отстранён от работы, применены меры дисциплинарного взыскания, женщина уволена по статье с внесением в трудовую книжку 81 ТК РФ. Старшая сестра отделения травматологии написала заявление об увольнении по собственному желанию", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, применены меры дисциплинарного взыскания к заведующему отделением и главной медицинской сестре учреждения. Пострадавший пациент продолжает лечение в отделении, ему оказывается необходимая помощь, состояние удовлетворительное. Тем временем пресс-служба СКР сообщила в телеграм-канале, что по факту произошедшего проводится проверка. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. главе регионального следственного управления Дмитрию Буравцеву доложить о её ходе.