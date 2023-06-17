На Украине двое полицейских в машине изнасиловали 15-летнюю девочку

В городе Сумы на Украине двое полицейских изнасиловали пятнадцатилетнюю девочку, один из них уже задержан. О подробностях случившегося рассказали в Государственном бюро расследований.

"По предварительной информации, пятнадцатилетняя девушка в Сети познакомилась с мужчиной и решила встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привёл друга. Затем они втроём решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и состоялся половой контакт", — отметили в ведомстве.

Сотрудники полиции из Полтавы, в Сумы они приехали для учёбы в одном из вузов. По данным телеграм-канала "Политика страны", изнасилование произошло в машине 14 июня, однако в полицию школьница обратилась спустя два дня. Подросток рассказала, что насильникам 22 и 21 год. Им грозит до пяти лет тюрьмы.