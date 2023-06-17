В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака на мясокомбинате
В городе Кременчуг на Украине произошла авария с утечкой аммиака на мясокомбинате. В городском совете сообщили, что это случилось утром 17 июня.
"Произошла авария с утечкой аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат", — говорится в сообщении.
Аварию локализовала аварийная бригада самого предприятия. Два сотрудника мясокомбината пострадали. Аммиак не попал за пределы предприятия, поэтому населению города ничего не угрожает.
Напомним, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти – Одесса. В результате случившегося пострадали мирные граждане.
ТАСС / Артем Коротаев