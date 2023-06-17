В украинском Кременчуге произошла авария с утечкой аммиака на мясокомбинате

В городе Кременчуг на Украине произошла авария с утечкой аммиака на мясокомбинате. В городском совете сообщили, что это случилось утром 17 июня.

"Произошла авария с утечкой аммиака на предприятии "Кременчугский мясокомбинат", — говорится в сообщении.

Аварию локализовала аварийная бригада самого предприятия. Два сотрудника мясокомбината пострадали. Аммиак не попал за пределы предприятия, поэтому населению города ничего не угрожает.