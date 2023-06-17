В Москве беременная девушка упала с шестого этажа на козырёк подъезда
На северо-востоке Москвы 23-летняя беременная девушка упала с шестого этажа дома на козырёк подъезда. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, врачи диагностировали у неё ушиб позвоночника и сотрясение мозга. О состоянии ребёнка в животе москвички пока не известно. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую.
Ранее Лайф писал, что в одном из отелей Санкт-Петербурга обнаружили мёртвой беременную российскую порноактрису. На теле убитой было около 14 ножевых ранений.
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