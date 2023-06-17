В Москве беременная девушка упала с шестого этажа на козырёк подъезда

На северо-востоке Москвы 23-летняя беременная девушка упала с шестого этажа дома на козырёк подъезда. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, врачи диагностировали у неё ушиб позвоночника и сотрясение мозга. О состоянии ребёнка в животе москвички пока не известно. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую.