Регион

Уведомления отключены

17 июня, 15:22

В Москве беременная девушка упала с шестого этажа на козырёк подъезда

На северо-востоке Москвы 23-летняя беременная девушка упала с шестого этажа дома на козырёк подъезда. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, врачи диагностировали у неё ушиб позвоночника и сотрясение мозга. О состоянии ребёнка в животе москвички пока не известно. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую.

В Новосибирске мама погибшего при пожаре мальчика родила в тот же день

В Новосибирске мама погибшего при пожаре мальчика родила в тот же день

Ранее Лайф писал, что в одном из отелей Санкт-Петербурга обнаружили мёртвой беременную российскую порноактрису. На теле убитой было около 14 ножевых ранений.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров